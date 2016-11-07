﻿رونالدو: أود الاستمرار مع الريال لما بعد 2021

مدريد – د ب أ: أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (31 عاما) رغبته في الاستمرار مع ريال مدريد لما بعد 2021 .

وأوضح رونالدو، في مؤتمر صحفي عقد احتفاء بالاتفاق على تمديد عقده مع النادي لخمس سنوات حتى 2021: «إنه يوم خاص لي لأنه النادي الذي أعشقه. إنه بيتي وأفضل ناد في العالم». وأضاف: «أمدد عقدي مع النادي خمس سنوات، لكنني أريد أن أوضح أنه ليس العقد الأخير لي هنا… أود مواصلة صناعة التاريخ هنا. لا أعلم إلى أي سن». ووافق رونالدو على تمديد عقده مع النادي حتى 2021. وأشارت تقارير إلى أنه سيحصل على زيادة هائلة في راتبه، علما أنها المرة الثانية التي يمدد فيها عقده مع النادي منذ انتقل اليه من مانشستر يونايتد في 2009 .وقاد رونالدو الريال للفوز بلقبي دوري أبطال أوروبا ومثلهما في كأس أسبانيا ولقب واحد في الدوري الأسباني وكأس العالم للأندية. وأصبح رونالدو أحدث لاعبي الريال الذين مددوا عقودهم مع النادي حيث سبقه البرتغالي بيبي والكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس ولوكاس فاسكيز والويلزي غاريث بيل. وافتتح فلورنتينو بيريز رئيس النادي المؤتمر الصحفي موجها حديثه إلى رونالدو، وقال: «إنك أسطورة لأنك أصبحت الهداف التاريخي لنادينا بتسجيل أكثر من 50 هدفا في كل موسم». وأضاف: «إنك لا تمل من البحث عن بطولات وألقاب جديدة لأنك لا تكل من الانتصارات. ولهذا نود استمرارك معنا هنا».