﻿الدوري الاسباني: برشلونة يحول تأخره امام إشبيلية إلى فوز بفضل هدفي ميسي وسواريز

مدريد – د ب أ: حول برشلونة تأخره بهدف أمام إشبيلية إلى فوز 2/1 في ختام المرحلة الحادية عشرة من الدوري الأسباني ليحافظ على فارق النقطتين بينه وبين ريال مدريد الذي تغلب هو الأخر على ليغانيس 3/صفر. وشهدت أيضا الجولة فوز سيلتا فيغو على بلنسية 2/1 وفياريال على ريال بيتيس 2/صفر وتعادل إسبانيول مع أتلتيك بلباو سلبا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1 حيث تقدم إشبيلية بهدف سجله فيكتور فيتولو في الدقيقة 15، قبل أن يتعادل ليونيل ميسي لبرشلونة في الدقيقة 43، وأضاف لويس سواريز الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 61. ورفع برشلونة رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف ريال مدريد، فيما توقف رصيد إشبيلية عند 21 نقطة في المركز الخامس. والفوز هو الرابع على التوالي لبرشلونة والثامن له في الدوري هذا الموسم، مقابل التعادل في مباراة والخسارة في مباراتين، فيما الهزيمة هي الأولى لإشبيلية على أرضه والثانية هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في ثلاث.

وقاد الجناح الويلزي غاريث بيل ريال مدريد للانفراد بصدارة الدوري بعد أن منحه الفوز على ضيفه ليغانيس 3/صفر. وسجل بيل الهدفين الأول والثاني في الدقيقة 38 وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول قبل أن يختتم الفارو موراتا التسجيل في الدقيقة 76. ورفع الريال رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة محققا فوزه الرابع على التوالي والثامن له هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات، علما أنه الوحيد من بين فرق الدوري الأسباني الذي لم يتعرض لأي هزيمة. وتعرض ليغانيس للهزيمة الرابعة على التوالي والسابعة هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وثلاثة انتصارات ليبقى في المركز السابع عشر بعشر نقاط. وفاز فياريال على ريال بيتيس 2/صفر. وسجل هدفي فياريال مانو تريغيروس وروبيرتو سوريانو في الدقيقتين 22 و54. ورفع فياريال رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد بيتيس عند 11 نقطة في المركز الرابع عشر. وحول سيلتا فيغو تأخره بهدف أمام بلنسية إلى فوز 2/1. وتقدم دانيال باريخو لبلنسية في الدقيقة 33 من ركلة جزاء وتعادل فاكوندو رونكاليا في الدقيقة 43 واحرز جون غيديتي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 77. ورفع سيلتا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد بلنسية عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر. وخيم التعادل السلبي بين إسبانيول وضيفه أتلتيك بلباو، ورفع إسبانيول رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث عشر، كما رفع أتلتيك بلباو رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع.