﻿السعودية: القبض على شبكتين لتهريب وترويج المخدرات

الرياض ـ د ب أ: أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنها تمكنت من القبض على شبكتين تضمان 12 متهماً، تمتهنان تهريب وترويج المواد المخدرة.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي في بيان له، نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس)إن «رجال مكافحة المخدرات تمكنوا من الإطاحة بشبكتين تمتهنان تهريب وترويج المواد المخدرة، والقبض على عناصرها وعددهم 12 متهماً، منهم 7 سعوديين، و3 سوريين بينهم امرأة، ومتهم واحد هندي الجنسية، وآخر باكستاني الجنسية».

واشار البيان إلى أنه تم ضبط اكثر من 2.5 مليون قرص إمفيتامين، و3.1 مليون ريال و40 الف دولار أمريكي، وأكثر من كيلوغرامين من المجوهرات المختلفة. واعلن التركي انه تم ايضا ضبط ثلاثة أسلحة رشاشة و11 مسدساً، وبندقية، و297 طلقه.

وأفاد البيان بأنه تم القبض على عناصر الشبكة الأولى في منطقة الرياض تحت زعامة شخص سوري الجنسية، مشيراً إلى أنها مكونة من هندي وآخر باكستاني، إضافة الى اربعة سعوديين وثلاثة سوريين من بينهم امرأة. أما الشبكة الثانية فقد تم القبض على عناصرها بعد مداهمتهم في منطقة مكة المكرمة والقبض عليهم وعددهم ستة سعوديين.