﻿«دكتور سترانج» يتصدر إيرادات دور السينما في أمريكا الشمالية

لوس انجليس ـ د ب أ: تصدر فيلم والإثارة والمغامرات «دكتور سترانج» إيرادات دور السينما في امريكا الشمالية، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما.

وحقق فيلم «دكتور سترانج» الذي يشارك في بطولته كل من بينيديكت كامبرباتش وريتشيل ماك-آدامس وتيلدا سوينتون ومادس ميكلسن، إيرادات بلغت 85 مليون دولار في أول ثلاثة أيام من بداية عرضه.

وجاء في المركز الثاني فيلم الرسوم المتحركة «ترولز» الذي يشارك في تجسيد شخصياته كل من جاستين تيمبرليك وآنا كيندريك وزوي ديشانيل، محققا إيرادات بلغت 45.6 مليون دولار.

وحل في المركز الثالث فيلم الإثارة والحرب «هاكسو ريدج» والذي يشارك في بطولته كل من أندرو جارفيلد وسام ورثينجتون وتيريزا بالمر، محققا إيرادات بلغت 14.8 مليون دولار.

وتراجع إلى المركز الرابع فيلم الإثارة والكوميديا «بوو! إيه ماديا هالوين» الذي يشارك في بطولته كل من تايلر بيري وبيلا ثورن ودايموند وايت، محققاً إيرادات بلغت 7.8 مليون دولار. وجاء في المركز الخامس فيلم «انفيرنو» الذي يشارك في بطولته كل من توم هانكس وفيليستى جونز وبن فوستر، محققا إيرادات بلغت 6.3 مليون دولار.