﻿أسترالي يطلق سهما على لص حاول سرقة سيارته

سيدني ـ د ب أ: ذكرت الشرطة الاسترالية الاثنين أن لصاً كان يحاول سرقة سيارة في جنوب غرب سيدني عندما تمكن مالكها المسن من توجيه ضربة لأرداف اللص باستخدام قوس وسهم. وأفادت الشرطة بأنها تحقق في حادث «السطو الخطير» الذي وقع في ضاحية واتل جروف مساء الأحد عندما اقتحم رجل منزلاً يقطنه زوجان مسنان. وقالت الشرطة إن «الرجل قد سرق نقوداً ومتعلقات من غرفة النوم ومفاتيح سيارة الزوجين».

ومتسلحا ًبقوس وسهم واجه المسن الذي يقطن المنزل هذا اللص وهو يحاول سرقة السيارة . وترك اللص السيارة ليفر هارباً عبر السياج حول المنزل . ولكن الرجل المسن تمكن من إطلاق السهم عليه فأصابه في أردافه ومع ذلك تمكن اللص من الفرار بسيارة كانت متوقفة قرب المنزل. وصادرت الشرطة القوس والسهم ، وتبحث في المستشفيات القريبة لمعرفة ما إذا كان أي شخص مصاب بسهم قد طلب العلاج.