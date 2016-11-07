﻿2٪ من الألمان لا يدفعون البقشيش أبدا

برلين ـ د ب أ: كشفت نتائج استطلاع للرأي أن غالبية كبيرة من الألمان يدفعون بقشيشاً خلال زياراتهم للمطاعم.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (يوجوف) لقياس الرأي، أن 75٪ ممن شملهم الاستطلاع يدفعون، عندما يتناولون طعاماً أو شراباً في مطعم ما، بعض النقود الاضافية على حسابهم، وذلك بشكل عام أو على الأقل في كثير من الأحيان.

وأوضحت النتائج اختلافاً كبيراً في قيمة البقشيش، إذ قال نحو نصف المستطلع آراؤهم إنهم يدفعون في كل مرة ما يتراوح بين 5 إلى 10٪ من قيمة الفاتورة، فيما قال 11٪ إنهم يدفعون أقل من 5٪، بينما أوضح 2٪ ممن شملهم الاستطلاع (1038 شخصاً) أنهم لا يدفعون بقشيشا أبدا. وأعرب غالبية المشاركين في الاستطلاع عن رفضهم لتحديد نسبة ثابتة للبقشيش عند 10٪ من قيمة الفاتورة، ولم تحظ هذه الفكرة بتأييد سوى 33٪ من المشاركين فقط.