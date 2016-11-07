وزيرة الدفاع الألمانية تطالب بتحديث الأمن والدفاع العسكري للاتحاد الأوروبي





برلين- رويترز- قالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين اليوم الاثنين إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي تحديث أمنه ودفاعه العسكري تماشيا مع مسعى حلف شمال الأطلسي لتعزيز قواته الأمنية في أعقاب حشد عسكري روسي كبير.

وتدعو فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا إلى سياسة دفاع أوروبي مشتركة بعد تصويت بريطانيا للخروج من الاتحاد، وهي مبادرة تمثل أكبر تحرك للاتحاد الأوروبي منذ التسعينات.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية، في مؤتمر أمني استضافه الديمقراطيون المسيحيون المحافظون، “نشهد حملة تحديث هائلة لحلف شمال الأطلسي على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة بسبب سلوك الكرملين”.

وأضافت “كان هذا الأمر سديدا ومهما، لكنني أعتقد أننا يجب أن نتحلى بنفس القدرة ذاتها على الأقل لتحديث الاتحاد الأوروبي في مجالي الأمن والدفاع″.

وقالت فون دير ليين، التي حرصت على تهدئة مخاوف أثارتها الولايات المتحدة وبريطانيا، إن الزيادة يجب أن تحدث “نعرف أننا لا نستطيع تعزيز التنافس بين الكيانين، ولكن علينا العمل بطريقة متكاملة”.

وقالت إن الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال لديه مهمة واضحة تتمثل في التعاون مع أفريقيا لمنع التدفق المطرد للمهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط، لكن هذا ليس من مهام حلف الأطلسي.

وقالت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا في رسالة مشتركة إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون قادرا على التعامل مع الأزمات الخارجية بدون توجيه من الولايات المتحدة.