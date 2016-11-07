مواجهات إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي بلدة بالقدس





القدس- الأناضول- اندلعت مواجهات مساء الاثنين بين مجموعة من الشباب في بلدة حزما، شمال شرقي مدينة القدس، وقوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت البلدة.

وقال موفق الخطيب، رئيس بلدية حزما، في تصريحات لـ “الأناضول”، إن “القوات الإسرائيلية استخدمت خلال الاقتحام قنابل الغاز المسيل للدموع والصوتية، وذلك بدعوى إلقاء الحجارة على الشارع الرئيسي القريب من حاجز (حزما) العسكري”.

وأضاف الخطيب أن “قوات الجيش الإسرائيلي داهمت البلدة واندلعت على إثر ذلك مواجهات مع الشبان في المنطقة الشرقية”، دون أن يشير إلى وقوع إصابات.

وأوضح أن “هنالك حملة من المداهمات والاعتقالات والاعتداءات على السكان، شنتها القوات الإسرائيلية في الأسبوع الأخير”.

ويسكن في بلدة حزما نحو ثمانية آلاف فلسطيني ويقع بجوارها طريق “60″ الذي يربط مستوطنات شمال الضفة الغربية بالقدس الشرقية.