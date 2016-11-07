مروحيات أباتشي أميركية تشارك في معركة الموصل





واشنطن- أ ف ب- أعلن البنتاغون الاثنين أن مروحيات أباتشي أميركية تشارك في عمليات الإسناد الجوي التي توفرها الولايات المتحدة للقوات العراقية في هجومها الرامي لاستعادة مدينة الموصل من تنظيم “الدولة الاسلامية”.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية بيتر كوك ان مروحيات الأباتشي شاركت في معركة الموصل خصوصا لتدمير السيارات المفخخة التي يهاجم بها انتحاريو التنظيم الجهادي القوات العراقية.

وبحسب معلومات رشحت من البنتاغون فإن القوات الأميركية في العراق تمتلك عددا محدودا من الاباتشي (حوالى عشر مروحيات).

وقبل معركة الموصل شاركت مروحيات أباتشي اميركية في مرات قليلة في عمليات قتالية ضد الجهاديين ولا سيما في حزيران/يونيو في وادي دجلة.

ولكن لجوء القوات الاميركية في معركة الموصل بصورة متزايدة الى استخدام الطيران المروحي يعكس الخطورة التي انطوى عليها قرار ادارة اوباما بالمشاركة في القتال ضد التنظيم الجهادي، ذلك ان هذه الطائرات تحلق بسرعة بطيئة وعلى علو منخفض بالمقارنة مع المقاتلات الحربية والقاذفات، ما يعني ان خطر تعرضها لنيران الجهاديين اكبر بكثير، وبالتالي فإن خطر مقتل جنود اميركيين هو اكبر بكثير.

وقال كوك “نحن نتوقع الاستمرار في استخدام هذه الاداة الطيعة والدقيقة لدعم تقدم القوات العراقية في ما نتوقع أن يكون قتالا شرسا في المستقبل”.

وتشن القوات العراقية هجوما ضخما لاستعادة ثاني كبرى مدن البلاد من ايدي الجهاديين، ويؤدي الاسناد الجوي الذي يوفره التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة دورا حاسما في هذه المعركة.