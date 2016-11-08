مجلس الشيوخ الأسترالي يرفض مشروع قانون للاعتراف بزواج المثليين

سيدني- (د ب أ): تعهد أنصار حقوق زواج المثليين في أستراليا بمواصلة الكفاح بعد أن رفض مجلس الشيوخ في البرلمان استفتاء مقترحا للاعتراف بزواج المثليين.

وصوت مجلس الشيوخ الأسترالي مساء الاثنين بالرفض على مشروع القانون الذي يقترح إجراء استفتاء عام، وذلك بواقع 33 عضوا مقابل 29.

وقال زعيم حزب العمال المعارض بيل شورتن الثلاثاء إنه لن يعتذر عن عرقلة مشروع القانون. وكانت الحكومة في حاجة إلى أصوات مشرعي حزب العمال لتمرير مشروع قانون إجراء الاستفتاء على زواج المثليين.

وأضاف شورتن “حزب العمال لن يعتذر عن المساعدة في عرقلة الاستفتاء – المثليون والمتحولون وثنائيو الجنس لا يرغبون في ذلك والمجتمع الأسترالي لا يرغب في ذلك أيضا”.

وانتقد شورتن رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول لكونه “ضعيفا للغاية” في إجهاض الاستفتاء بسبب الضغط المفروض عليه من زملائه اليمينيين. ودعا إلى تصويت برلماني حر حول زواج المثليين دون الذهاب إلى الشعب.

وقال أليكس جرينتش، المتحدث باسم المنظمة الأسترالية للمساواة في الزواج، إن منظمته ستضغط على الساسة الاتحاديين لإجراء تصويت على زواج المثليين في البرلمان بدلا من ذلك.

وكان عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المثليين قد تقدموا بمناشدات ضد إجراء الاستفتاء قائلين إن التصويت سيشوه سمعة أسرهم وسيعرضهم لخطاب الكراهية.

ولم تقل الحكومة كيف تعتزم المضي قدما في تلك القضية، لكن نائب رئيس الوزراء بارنابي جويس قال اليوم إنه ينبغي على البلاد أن تتحرك نحو قضايا أخرى بعد رفض مشروع القانون.