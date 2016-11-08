ترامب يختتم حملته ويعد بأن تكون “أمريكا أولا” وكلينتون تدعو إلى التصويت لـ”أمريكا للجميع″

غراند رابيدس- رالي- أ ف ب- اختتم المرشح الجمهوري دونالد ترامب آخر مهرجان له للانتخابات الرئاسية التي تجرى الثلاثاء واعدا بجمع البلاد داخل حدود آمنة تحت شعار “أمريكا أولا”.

وقال ترامب للصحافيين “تصوروا ماذا يمكن أن ينجز بلدنا اذا بدأنا نعمل معا كشعب واحد، له رب واحد ويحيي علما امريكيا واحدا”.

ومن جانبها، حثت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون الناخبين في ساعات الصباح الاولى الثلاثاء على تبني رؤيتها لـ”امريكا للجميع مليئة بالامل وكريمة”، وذلك عند اختتامها لحملتها التاريخية على أمل أن تصبح أول سيدة تتولى الرئاسة في الولايات المتحدة.

وقالت كلينتون أمام حشد من الشباب في رالي (كارولاينا الشمالية) إن “قيمنا الاساسية امام تحد في هذه الانتخابات لكن ايماني في مستقبلنا اقوى من أي وقت مضى”. واضافت “لسنا مضطرين للقبول باميركا قاتمة ومنقسمة”.

وتابعت “غدا بامكانكم التصويت من أجل أمريكا للجميع مليئة بالامل وكريمة”.

وتشهد الولايات المتحدة الثلاثاء انتخابات رئاسية في ختام حملة عرض فيها المرشحان ترامب وهيلاري كلينتون رؤيتين متناقضتين للمستقبل بينما تشير استطلاعات الرأي الى تقدم طفيف للمرشحة الديمقراطية على خصمها الجمهوري.

ويبدأ التصويت رسميا عند الساعة السادسة على الساحل الشرقي (11,00 ت غ). ودعي حوالى 225 مليون ناخب إلى اختيار احد المرشحين الديمقراطية كلينتون والجمهوري ترامب، رئيسا خلفا لباراك أوباما.