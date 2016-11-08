إصابة خمسة سعوديين بسقوط مقذوف من داخل الأراضي اليمنية على جازان

الأناضول- أعلن الدفاع المدني السعودي، عن إصابة خمسة مواطنين بجروح وتضرر ثلاث سيارات، إثر سقوط مقذوف من الأراضي اليمنية على منطقة جازان، جنوب غربي المملكة، الثلاثاء.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن فرقه بجازان “باشرت بلاغا عن سقوط مقذوف من داخل الأراضي اليمنية، نتج عنه إصابة 5 مواطنين، وتضرر ثلاث سيارات”.

ولم يحدد الدفاع المدني المسؤول عن إطلاق المقذوف من الأراضي اليمنية، إلا أن السعودية تتهم دائما الحوثيين بالمسؤولية عن هكذا حوادث.

ويشار الى أن مقذوفين إثنين أطلقا من الأراضي اليمنية، سقطا على محافظتي الطوال و”الداير بني مالك” بمنطقة جازان، الأحد الماضي، وأديا الى تضرر منزل وثلاث سيارات واحترق محول كهربائي وإصابة مدني سعودي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، تقود السعودية تحالفاً عسكريا عربياً في اليمن ضد مسلحين موالين للحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح.

ويقول المشاركون في هذا التحالف إنه جاء استجابة لطلب الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، بالتدخل عسكرياً لـ”حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية، والقوات الموالية للرئيس السابق”.