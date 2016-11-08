كي مون يخشى تحول الأسلحة الكميائية إلى “أمر عادي” في المستقبل

أنقرة- الأناضول- أعرب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون عن بالغ قلقه من تحول استخدام الأسلحة الكميائية في سوريا أو في مناطق أخرى حول العالم إلى أمر عادي في المستقبل.

جاء ذلك خلال رسالة له في مجلس الأمن، الثلاثاء، مشيرا إلى تقرير منظمة حظر الأسلحة الكميائية الذي نُشر مؤخرا، وأعرب معدوه عن قلقهم في هذا الصدد.

ولفت كي مون أن استخدام الأسلحة الكميائية في سوريا بات في طريقه ليخرج شيئا فشيئا من قائمة المحظورات الصارمة.

وأكد الأمين العام خلال رسالته على ضرورة تحمل المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكميائية، كامل المسؤولية عن ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن فرقا تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكميائية تواصل فحصها لعديد من الشواهد التي تثبت استخدامها في سوريا.