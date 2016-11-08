روسيا تمنع الدبلوماسيين الأمريكيين من مراقبة انتخاباتها

موسكو- رويترز- قالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن مسؤول روسي كبير إن وزارة الخارجية الروسية أرسلت مذكرة دبلوماسية إلى السلطات الأمريكية أبلغتها فيها أنه لن يُسمح لدبلوماسيين أمريكيين بمراقبة الانتخابات الروسية مستقبلا.

ونقلت الوكالة عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن هذه الخطوة كانت رد روسيا على ما تصفه بمنع الولايات المتحدة دبلوماسيين روسا كانوا يسعون لمراقبة الانتخابات الأمريكية التي تُجري خلال ساعات لرصد أي انتهاكات محتملة.