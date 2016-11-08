الاحتلال الإسرائيلي يهدم بناية سكنية قيد الإنشاء في القدس

القدس المحتلة- الأناضول- هدمت البلدية الإسرائيلية في القدس، مبنى قيد الإنشاء، في حي “وادي الجوز″، في مدينة القدس الشرقية المحتلة، بحجة البناء غير المرخص.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن طواقم البلدية ترافقها قوات من الشرطة الإسرائيلية، هدمت المبنى المكون من طابقين، في المنطقة الصناعية في حي وادي الجوز.

وصعّدت البلدية الإسرائيلية في القدس، منذ بداية العام الجاري عمليات هدم منازل فلسطينية، بحجة البناء غير المرخص.

ويقول فلسطينيون ومؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن البلدية الإسرائيلية، تقنن رخص البناء الممنوحة للفلسطينيين في مدينة القدس في محاولة للحد من أعدادهم، مقابل منح المستوطنين تسهيلات في تراخيص البناء.