انفجاران يهزان حي الصحة بالساحل الأيمن لمدينة الموصل العراقية

بغداد- د ب أ- أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى العراقية الثلاثاء بأن انفجارين هزا حي الصحة بالساحل الأيمن لمدينة الموصل، مشيرا إلى أن الأنباء الأولية تدلل بأن الانفجارين حدثا في ورش تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” لتصنيع المتفجرات.

وقال المصدر في تصريح لموقع “السومرية نيوز″ إن “انفجارين هزا حي الصحة بالساحل الأيمن داخل مدينة الموصل مع ساعات الصباح الأولى”، مشيرا إلى “انتشار مفارز راجلة من تنظيم داعش بعد الانفجار”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “المؤشرات الأولية تدلل بأن الانفجارين حدثا داخل ورش لتصنيع المتفجرات موجودة في منزل سكني”.

وكان تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” استغل منازل الأسر النازحة في مدينة الموصل وحول بعضها إلى ورش لصناعة المتفجرات وتفخيخ المركبات وإيواء الانتحاريين.