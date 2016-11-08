تركيا تطلب ضمان عدم مشاركة “الجماعات الخطأ” بعملية الرقة وتتهم ألمانيا بدعم الجماعات المسلحة

أنقرة- رويترز- قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الثلاثاء إن بلاده تريد ضمان عدم مشاركة “الجماعات الخطأ” في عملية طرد تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد من مدينة الرقة السورية وإن العملية ستبدأ في غضون أسابيع.

وأضاف تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحافي أن الولايات المتحدة أبلغت تركيا بأن تلك الجماعات- في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية- ستشارك فقط في حصار الرقة دون أن تدخلها. والرقة معقل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

لكن الوزير أضاف أن تركيا بدأت في “اتخاذ إجراءات” بعدما لم يتمكن شركاؤها من الوفاء بتعهدات سابقة في مدينة منبج السورية التي طالبت تركيا مرارا بانسحاب وحدات حماية الشعب منها.

ويثير دعم واشنطن لتلك الوحدات غضب أنقرة التي تعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور. كما أن أنقرة قلقة من أن يؤجج تقدم تلك الوحدات في سوريا تمردا كرديا مستمرا في تركيا منذ ثلاثة عقود.

ومن جانب آخر، اتهم وزير خارجية تركيا برلين الثلاثاء بالسماح لحزب العمال الكردستاني وحزب التحرر الشعبي الثوري اليساري، وكلاهما يشن هجمات مسلحة في تركيا، بالعمل في الأراضي الألمانية دون أي عوائق.

وقال تشاووش أوغلو في المؤتمر الصحافي في أنقرة إن “حزب التحرر الشعبي الثوري وحزب العمال الكردستاني يقومان بأنشطة في ألمانيا لكنها تدعمهما لأنهما ضد تركيا. ألمانيا هي أكثر بلد يدعم المنظمات الإرهابية ضد تركيا”.

واضاف “ألمانيا تعتقد أنها بلد من الدرجة الأولى وديمقراطية من الدرجة الأولى وأن تركيا من الدرجة الثانية. نريد أن تعاملنا كشركاء مساوين لها”.