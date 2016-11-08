طلعت زكريا ينهار على الهواء بسبب خطيب ابنته

القاهرة ـ تحدث الفنان المصري طلعت زكريا للمرة الاولى عن تفاصيل خطوبة ابنته إيمي على الإعلامي عامر طاهر.

وأثناء حديثه بكى عندما روى خطيب ابنته تفاصيل تقدمه لخطبتها وما دار بينه وبين زكريا خلال استضافته مع الإعلامية شريهان أبو الحسن مقدمة برنامج “ست الحسن” المذاع على شاشة “onE”، حيث قال الشاب: “طلعت زكريا قالي كل اللي انا عايزه أن بنتي متخبطتش عليا الباب في يوم وتيجي زعلانة”.

وتابع: “قال ليا أنت جاي تاخد عيني وكل التفاصيل التانية اتفقوا عليها انتم سوا وانا مليش دعوة”.