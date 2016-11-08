محكمة مصرية تنهي ضجة التحول الجنسي لرغد سلامة

القاهرة ـ أكدت الفنّانة اللبنانية رغد سلامة أنها حصلت على حكم قضائي من إحدى المحاكم المصرية تبرّئها من تهمة “التحول الجنسي”، وذلك بعد الضجة الكبيرة والشائعات التي تناولتها في الفترة الاخيرة،

وجاء ذلك أثناء مشاركتها في حفل مهرجان “القنوات الفضائية” بالقاهرة، حيث قالت “أنها واجهت شائعات كثيرة خلال الفترة الماضية، واتهامات بأنها متحولة جنسيا”، مشددة على أنها “انتصرت في النهاية، وصدر قرار من المحكمة المصرية يؤكد أنها أنثى مئة في المئة”.

الحدير بالذكر أنّ سلامة واجهت اتّهاماً بأنّها رجل متحول جنسياً رغم أنّها تزوّجت من رجل أعمال سعودي يقيم في مصر، وقام المحامي نبيه الوحش بإقامة دعوى قضائية لطردها من البلاد.