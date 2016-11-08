شكوى ضد شمس الكويتية بتهمة إهانة الذات الإلهية والقرآن والتعرض بما لا يليق بالأنبياء

الكويت ـ تقدم المحامي أحمد العنزي عضو الدفاع في مكتب الدكتور سعد العنزي بشكوى إلى النائب العام ضد الفنانة شمس الكويتية يتهمها فيها بالإساءة للذات الإلهية ونصوص القرآن الكريم، وذلك خلال برنامج “على هوى مصر” على قناة “النهار” المصرية مع الإعلامي خالد صلاح.

وجاء في الشكوى، أن الفنانة شمس تجاوزت في حديثها، ووردت على لسانها بعض العبارات التي تسيء إلى كل المسلمين في العالم، وذلك بتحدثها عن الحور العين بشكل ساخر لا يليق، معتبرة أن الكلام عن الحور يشبه الأفلام الهندية وأن الجنة ليست “أوتيل”، كذلك قولها إن الأنبياء خسروا، وتشبيههم بالفنانين من حيث مبدأ الخسارة والربح، كما أنكرت علانية ما جاء في القرآن بالنسبة لقوامة الرجل على المرأة.

وكتب المحامي العنزي في شكواه للنائب العام “وحيث إن ما جاء على لسان المشكو في حقها في برنامج تلفزيوني يذاع على الفضائيات ويراه الجميع يعد إهانة للذات الإلهية وما جاء بنصوص القرآن الكريم والتعرض بما لا يليق بالأنبياء والرسل، أتقدم بهذه الشكوى لتطبيق نص المادة «111» مكرر من قانون العقوبات لمحاسبة هذه المشكو في حقها لهذا التجاوز وتلك الإساءات”.

وكانت شمس قالت إن “الكلام عن الحوريات أفلام هندية وعيب هذا الكلام.. لأن الجنة مش أوتيل.. والله أرقى أن واحد يفجر نفسه عشان يشوف كام بنت.. من المستحيل فى فلسفة القرآن أن تكون الحور العين هى النساء، وهذا مجرد إغراء”.

وأوضحت خلال لقاءها مع الكاتب الصحافي خالد صلاح ببرنامجه “على هوى مصر” على قناة النهار أن “طول فترة الخطاب القرآني وهو يؤكد انو الرجل والمرأة متساويين، مستحيل الله يخلق خلق ذكر ويدلعه ويديله جنة وحوريات والأفلام الهندية دي”.

واعتبرت أن “موضوع الحوريات مش فهم وإنما فكر اتزرع″.