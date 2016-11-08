تُركي يشتكي على والدته لإلقائها الحذاء عليه

اسطنبول ـ تقدّم الشابّ التركي حسن غوزيل البالغ من العمر 38 عاماً، بشكوى للشرطة بعدما ألقت والدته سيناي غوزيل في الـ 63 من عمرها، النعال باتجاهه في منزلهما الكائن في محافظة دنيزلي التركية، علما أنّه لم يصب بأيّ أذى.

وقد بدأت النيابة العامة بالتحقيق بناء على شكوى الإبن ووضعت القضية في الخانات الجنائيّة وبالتالي العقاب يتراوح بين السجن لـ2 حتى 5 سنوات بحسب القانون التركي.

في سياق متصل، أشارت سيناي غوزيل إلى أنّها لم تكن تعلم أنّ القانون التركي يعتبر النعال من فئة الأسلحة.بحسب صحيفة “ديلي صباح” التركية.