مستشار “خامنئي” يعرب عن انزعاجه من سياسات “بارزاني”

إسطنبول- الأناضول- أعرب يحيى رحيم صفوي، مستشار مرشد إيران علي خامنئي، عن انزعاجه من سياسات رئيس الإقليم الكردي بالعراق، مسعود بارزاني.

وقال صفوي، إن “أكراد العراق ينحدرون من العرق الآري، وجذورهم تعود إلى إيران، وهم يولون اهتمامًا لها، لكن من غير المعلوم فيما إذا كانت إيران ستساعدهم أم لا، إذا انخرطوا في هذه الألاعيب السياسية”، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية.

وفي مؤتمر صحفي له، في العاصمة طهران، أعرب صفوي عن عدم رضاهم عن السياسيات التي يتبعها بارزاني، وقال إن حكومة الأخير تربطها علاقات جدية مع الممكلة العربية السعودية، وإسرائيل، والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف: “حكومة بارزاني تسمح للقنصلية السعودية بالإقليم توفير السلاح للمجموعات المعارضة لإيران”.

وأكد أن علاقات إيران مع الإتحاد الوطني الكردستاني وزعيمها الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، أفضل من علاقاتها مع حكومة الإقليم.

ولفت إلى مساعي حكومة الإقليم الكردي في وضع مسافة بينها وبين الحكومة المركزية في بغداد، معربًا عن انزعاج طهران من تلك المساعي.