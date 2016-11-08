إماراتية تقتحم مباراة “جودو” للدفاع عن ابنها

دبي ـ تناقل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورةً لأم إماراتية، اقتحمت مباراة لرياضة “الجودو” إذ لم تتمالك نفسها عندما رأت خصمه يطرحه أرضاً، وفقاً لما نشرته صحيفة “عاجل” الإلكترونية، ولم تتحمل رؤية صغيرها بهذه الوضعية فيما أظهرت الصورة اعتراض الطفل وهو طريح الأرض على تدخل والدته، ما دفع الحكم لإيقاف المباراة.

وقال مغردون تفاعلوا مع الصورة إن هذا هو أصدق تعبير عن “قلب الأم” الذي لا يحتمل بحنانه وضعفه على أبنائه رؤية أي مكروه لهم حتى لو كان داخل منافسة رياضية.