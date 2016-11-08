وكيل بيليرين يغلق الباب في وجه برشلونة

لندن ـ أكد ألبرت بوتينيس، وكيل أعمال هيكتور بيليرين، ظهير فريق أرسنال الإنجليزي، أن اللاعب بات قريبًا من تجديد عقده مع الجانرز.

وارتبط بيليرين، بالعودة إلى برشلونة الإسباني، طوال الصيف الماضي، حيث سبق وأن لعب بأكاديمية شباب النادي الكتالوني قبل أن يتألق مع الفريق اللندني.

وقال بوتينيس، في تصريحات لصحيفة “الغارديان”، “نحن الآن أقرب كثيرًا للتجديد عما كنا عليه قبل أسبوعين”.

وأضاف “هيكتور سعيد في أرسنال، وستكون هذه المرة الرابعة التي يوقع فيها عقدًا جديدًا مع النادي، ومن الواضح أنه أحرز تقدمًا جيدًا”.

وخاض بيليرين 86 مع أرسنال في كافة المسابقات، منذ أن بدأ مسيرته مع الجانرز بموسم 2014-2015.