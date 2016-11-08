لاعب وسط أتلتيكو: لن نسمح لريال مدريد بالفوز علينا

مدريد ـ شدد جابرييل فرنانديز أريناس، لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد، على ضرورة تحقيق الفوز في الديربي، على ريال مدريد، 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الليجا.

وقال جابي، في تصريحات لصحيفة “أس″ الإسبانية، اليوم الثلاثاء: “المباراة ستكون مهمة جدًا بالنسبة لنا، ولا يمكن لنا أن نسمح لريال مدريد، أن يسير للأمام، ويبتعد عنا في جدول الترتيب”.

وتابع: “نريد أن نكون ندًا لهم، لكن علينا أن نتحسن إذا أردنا الفوز بالديربي”.

وأضاف: “علينا أن نعود كما كنا. فريق صلب في الدفاع، وعلينا جميعًا أن نؤدي واجبنا، كي يظل الفريق آمنًا”.

وواصل: “إنها لحظة صعبة علينا. الفريق كان يعتاد الفوز، لكن لا نلعب بشكل جيد، والهزائم دائمًا أمر سلبي، حيث تفقد مراكز في جدول الترتيب”.

واختتم حديثه بقوله: “نريد أن نكون الأفضل، ولكي يحدث ذلك علينا أن نتحسن”.

ويحتل الروخيبلانكوس، المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن المتصدر ريال مدريد.