الانتربول يؤجل طلب انضمام فلسطين لعضويته للعام القادم

رام الله- رويترز- قال مسؤول في وزارة الخارجية الفلسطينية الثلاثاء إنه لم يتم إدراج طلب عضوية فلسطين بمنظمة الانتربول على جدول أعمال اجتماع جمعيتها العامة المنعقد في إندونيسيا رغم الجهود التي بذلت لذلك.

وقال عمار حجازي المستشار في وزارة الخارجية عضو الوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات المنظمة “أولا نحن هنا لتمثيل فلسطين كدولة مراقبة داخل منظمة الانتربول وأيضا لمتابعة طلب العضوية ووضعه على جدول الأعمال”.

وأضاف في تصريحات للإذاعة الرسمية (صوت فلسطين) “هذا الأمر الذي لم يتحقق في هذه الدورة بسبب وجود توصية تقنية من قبل اللجنة التنفيذية التابعة للانتربول لدراسة العضويات الجديدة” مضيفا أن الدراسة ستستكمل العام القادم.

وأوضح حجازي أنه “لم يكن هناك تصويت على طلب فلسطين للانضمام للانتربول وكان هناك فقط محاولة جادة فلسطينية… لوضع طلب فلسطين على أجندة الاعمال وذلك لم يتحقق”.

وقال إن السبب في ذلك “وجود التوصية بشكل مسبق من اللجنة التنفيذية التابعة للانتربول وهي التي تقوم بإعداد الإجندة وما إلى ذلك من اجراءات”.

وبدأت الجمعية العامة للانتربول اجتماعها السنوي في مدينة بالي الاندونيسية ويستمر حتى العاشر من الشهر الجاري.

وتقدمت كل من كوسوفو وجزر سليمان أيضا بطلب للانضمام للانتربول.

وقال حجازي “كنا بصدد محاولة في الربع الساعة الأخير قبل انعقاد الاجتماع وفي أثناء انعقاد الاجتماع نحاول إدخال بند فلسطين وذلك من خلال مجموعة من الدول العربية”.

وأضاف أن الموضوع “طرح ونوقش وتم تعطيل الاجتماع لمدة تزيد عن ساعتين ونجحنا في فتح نقاش حول فلسطين وعضويتها واستعدادها للانضمام للعضوية”.

وتابع قائلا “ما فعلناه في هذه المشاركة نجحنا أن نلقي الضوء على الطلب الفلسطيني ونشعر الدول أن فلسطين جادة في هذا الطلب”.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن أحد الأهداف للانضمام لمنظمة الانتربول الدولية هو القبض على مطلوبين فلسطينيين للقضاء بتهم فساد واختلاس ملايين الدولارات ويقيمون خارج الأراضي الفلسطينية.

وتضم المنظمة الدولية في عضويتها 190 دولة.