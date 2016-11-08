الإعلام الفرنسي ينشر شهادات جديدة حول تلقي ساركوزي أموالا من القذافي

باريس- الأناضول- نشرت وسائل إعلام فرنسية الثلاثاء شهادات جديدة تتعلق بادعاءات تلقي الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أموالا من الرئيس الليبي المخلوع معمر القذافي، خلال الحملة الانتخابية عام 2007.

ونشر موقع “ميديا بارت” الفرنسي الإخباري ملفا حول الموضوع، تضمن شهادات رئيس الاستخبارات العسكرية الليبية في عهد القذافي عبدالله السنوسي، وأحد العاملين في البروتوكول، حول تلقي حملة ساركوزي الانتخابية أموالا من نظام القذافي.

ووفقا لما نشره الموقع، اعترف السنوسي أمام المحكمة الجنائية الدولية، أنه أرسل بنفسه خمسة مليون يورو، إلى الحملة الانتخابية لساركوزي عام 2007.

ونشر الموقع أيضا شهادة قدمها للمحكمة الجنائية الدولية أحد العاملين في البروتوكول أثناء حكم القذافي، لم يتم الإفصاح عن هويته، قال فيها إنه أرسل إلى حملة ساركوزي ما مجموعه 50 مليون يورو، 30 مليون منهم عبر حوالة بنكية، و20 مليون يورو نقدا، تم تسليمها إلى اثنين من الأصدقاء المقربين لساركوزي في طرابلس.

ويُسمح للمرشحين الرئاسيين الذين يخوضون الجولة الثانية من الانتخابات في فرنسا بإنفاق 21.5 مليون يورو كحد أقصى على الحملة الانتخابية، ولا يُعرف على ماذا أنفق ساركوزي الأموال التي تلقاها، وكيف تجنب الملاحقة القانونية لتلك الأموال.