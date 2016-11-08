نصر الله وظريف يبحثان آخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة

بيروت - الأناضول – التقى الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الثلاثاء، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي يزور العاصمة اللبنانية بيروت لتقديم تهنئة بلاده للرئيس اللبناني العماد ميشال عون بمناسبة توليه مهام منصبه.

وذكر بيان لحزب الله، أن نصرالله “إلتقى ظريف، يرافقه مدير عام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (في وزارة الخارجية الإيرانية) محمد إيراني، والسفير (الإيراني في بيروت) محمد فتحعلي، وبحضور عدد من قياديي الحزب”.

ولفت البيان الى أن المجتمعين “استعرضوا آخر الأحداث والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة”.

ولم يحدد البيان مكان اللقاء ولا توقيته.

ووصل ظريف إلى بيروت، الإثنين، في زيارة تستمر ليومين، على متن طائرة خاصة، يرافقه وفد موسع اقتصادي وسياسي يضم حوالي 45 شخصية.

وتأتي الزيارة لتقديم تهنئة بلاده للرئيس اللبناني العماد ميشال عون بمناسبة توليه مهام منصبه.

وتشمل جولة ظريف في بيروت، زيارة رئيس مجلس النواب (البرلمان) نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، إضافة إلى شخصيات سياسية أخرى، لبحث آخر التطورات في لبنان والمنطقة.