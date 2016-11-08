الأمم المتحدة: تنظيم الدولة الإسلامية خطف أكثر من 200 قرب الموصل

جنيف - رويترز – قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني الثلاثاء، إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية خطفوا 295 من أفراد قوات الأمن العراقية السابقين قرب الموصل وأجبروا 1500 أسرة على الانسحاب معهم من بلدة حمام العليل صوب مطار الموصل.

وأضافت إن هناك “من تم نقلهم قسرا أو خطفهم إما بهدف استخدامهم كدروع بشرية أو قتلهم بناء على انتماءاتهم.”

ووردت إلى الأمم المتحدة معلومات أيضاً عن خطف ما لا يقل عن 30 شيخاً في سنجار الأسبوع الماضي، وأفاد تقرير بمقتل 18 منهم يوم الجمعة.