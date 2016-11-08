أردوغان يستقبل السفير اليمني في أنقرة

أنقرة - الأناضول – استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، في المجمع الرئاسي بأنقرة السفير اليمني “عبد الله علي السعدي”.

وقدم السفير السعدي، خلال اللقاء أوراق اعتماده، كما عرف الرئيس أردوغان بعدد من العاملين في السفارة اليمنية في أنقرة.

يذكر أنه تم إجلاء العاملين في السفارة التركية في صنعاء في 16 فبرير/ شباط 2015، إضافة لعاملين في سفارات لدول أخرى، إثر الاشتباكات التي اندلعت بين الحكومة اليمنية الشرعية من جهة وقوات علي عبد الله صالح والحوثيين من جهة أخرى، وسقوط العاصمة صنعاء بيدهم.

ومنذ إبريل/ نيسان 2015، تعمل السفارة التركية في صنعاء من مدينة جدة السعودية، وتقدم من هناك خدماتها للمواطنين اليمنيين.

ويتولى منصب سفير تركيا في صنعاء منذ 29 مايو/ آيار 2016 وحتى اليوم، السفير لفنت ألار.