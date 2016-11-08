مقتل ستة عناصر من القاعدة في اليمن

عدن - أ ف ب – قتل ستة من أعضاء القاعدة وجرح آخرين، في مواجهات قوات أمن وغارة للتحالف العربي غرب مدينة المكلا جنوب شرق اليمن حسبما افاد مسؤول أمني.

وقال المسؤول اليمني “نفذنا في وقت مبكّر من صباح اليوم هجوما على قرية الحمراء في مديرية حجر غرب المكلا، حيث كانت عناصر ارهابية تخطط لهجوم على المدينة وقمنا بعملية استباقية شارك فيها طيران التحالف العربي”.

واضاف “قتل ستة من مسلحي القاعدة وجرح اخرون فيما قمنا بضبط اربعة يقبعون الآن في السجن”.

وبعد انسحابهم من المكلا تراجع مقاتلو القاعدة الى التلال المحيطة بالمدينة.

وأكد المسؤول “لا يزال التهديد على المكلا قائماً وتسعى العناصر الإرهابية لتنفيذ عمليات انتقامية”.

وفي منطقة في محافظة شبوة (وسط) قتل عنصران في القاعدة مساء الاثنين اثناء عملية قتل خلالها رجل اتهم بالشعوذة كما اعلن مسؤول آخر في الاجهزة الامنية.

واضاف المصدر نفسه ان جهاديي القاعدة اخرجوا الرجل من منزله واعدموه امام افراد اسرته. ثم فخخوا منزله لكن انفجاراً قبل اوانه ادى الى مصرع اثنين من المعتدين.

وتنظيم القاعدة يقوم بإعدام اشخاص متهمين بالشعوذة في مناطق في اليمن حيث ينشط.

والحرب الدائرة بين الحكومة والمتمردين الحوثيين منذ 19 شهراً، ساعد القاعدة على تعزيز وجوده في جنوب اليمن وجنوب شرقه حتى وان طرد من المكلا.

ومساء الاثنين اصيب خمسة مدنيين سعوديين عند الحدود مع اليمن، بعد ان اطلق الحوثيون صواريخ بحسب ما نقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية عن الدفاع المدني السعودي.

وقتل عشرات المدنيين والعسكريين السعوديين في حوادث مماثلة على الحدود منذ بدء التدخل في اليمن.