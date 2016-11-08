العاهل السعودي يبحث مع رئيس هيئة الأركان الأمريكية المستجدات بالمنطقة

السعودية – الأناضول – استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة في العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الفريق أول جوزيف دانفورد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه “جرى خلال اللقاء، بحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، ومستجدات الأحداث في المنطقة”.

وتأتي زيارة دانفورد، للرياض، بعد يومين من زيارته لتركيا.

وبحث الأحد، رئيس هيئة الأركان العامة التركية، خلوصي أكار، في العاصمة أنقرة، مع نظيره الأمريكي، جوزيف دانفورد، قضايا تتعلق بالأمن الإقليمي وآخر التطورات في سوريا والعراق.

وأعلن دانفورد، خلال تصريح صحافي، أمس، بخصوص اجتماعه مع آكار، أن التحالف الدولي ضد “الدولة الاسلامية”، بقيادة بلاده، والتي تشارك به السعودية، سيعمل مع تركيا على إعداد خطة بعيدة المدى من أجل تحرير مدينة الرقة السورية (شمال شرق) والمحافظة عليها وإدارتها.