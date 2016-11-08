قناصل 22 دولة أوروبية يدعون من غزة إلى تخفيف حدة الحصار الإسرائيلي

غزة – د ب أ – دعا قناصل 22 دولة أوروبية في القدس ورام الله الثلاثاء، إلى إتخاذ خطوات سريعة لتخفيف حدة الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

وأجرى هؤلاء زيارة تفقدية إلى قطاع غزة استمرت عدة ساعات بعد أن دخلوا إلى القطاع عبر معبر (بيت حانون/إيرز) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.

وتفقد الوفد مدرسة للاجئين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة ، واجتمع مع وزيرين من حكومة الوفاق الفلسطينية ومسؤولين من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس رالف طراف ، للصحافيين في غزة ، إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ينفذون مشاريع رئيسية لدعم سكان قطاع غزة عبر العمل مع السلطة الفلسطينية والمجتمع المدني وأونروا.

وذكر طراف أن هذه المشاريع تعالج عدداً من القطاعات مثل التعليم والصحة والمياه والتنمية الاقتصادية.

لكنه أكد أن “هذه المشاريع لوحدها ليست كافية لأن الوضع في غزة ما زال غير محتمل، وهناك حاجة إلى خطوات سريعة لإحداث تغيير سياسي وأمني واقتصادي جذري من خلال إنهاء الإغلاق مع مراعاة المخاوف الأمنية المشروعة لكافة جيران قطاع غزة”.

وحث طراف على السماح للسلطة الفلسطينية بممارسة كافة مسؤولياتها تجاه السكان في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة “حماس″ الإسلامية منذ منتصف عام .2007

كما دعا إلى “وجوب ضمان حرية الوصول إلى غزة وأن يستمر الحوار مع الإسرائيليين من أجل تقليص الضغط والحصار على غزة والسماح للمنظمات المحلية والدولية بالوصول إلى غزة “.

من جهته قال وزير العمل في حكومة الوفاق الفلسطينية مأمون أبو شهلا، إنهم عرضوا على الوفد الأوروبي مشاكل سكان القطاع خاصة الحصار الإسرائيلي “غير المبرر وغير الأخلاقي”.

وشدد أبو شهلا على الحاجة إلى تدخل أوروبي ودولي لإنهاء إجراءات إسرائيل “التي تطال كل نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية” في قطاع غزة .