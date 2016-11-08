عائلة القيادي في تنظيم الدولة الاسلامية بليبيا حسن الكرامي تؤكد مقتله

ليبيا - الأناضول – أكدت مصادر مقربة من قوات “البنيان المرصوص” الموالية لحكومة الوفاق الوطني، الاثنين، مقتل القيادي في تنظيم “الدولة الاسلامية” في ليبيا حسن الكرامي في مدينة سرت .

وأفادت ذات المصادر، أن “عائلة الكرامي، أكدت خبر مقتله بعد أن خرجت من منطقة الجيزة البحرية في سرت هرباً من الاشتباكات”.

وتقول عائلة الكرامي، إنه قتل في أواخر أغسطس/آب 2016، أثناء المواجهات مع قوات البنيان المرصوص، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن مقتله.

وبحسب عدد من إصدارات “الدولة الاسلامية” في ليبيا فإن كرامي، يعتبر المفتي الشرعي للتنظيم في سرت.

والكرامي من مواليد 1988، ويعد أحد مؤسسي تنظيم “أنصار الشريعة” في الشرق الليبي، قبل أن يبايع “الدولة الاسلامية” في 2014، ومن ثم التحق بالتنظيم في سرت بداية 2015.

كما اتهم أيضاً في الإعداد والمشاركة في الهجوم على القنصلية الأمريكية في مدينة بنغازي (أزيد من ألف كلم شرق طرابلس) في 2012، والذي أدى إلى مقتل السفير الأمريكي آنذاك كريس ستيفنز.

ومنذ مايو/أيار 2016، تتواصل عمليات قوات “البنيان المرصوص” العسكرية لاستعادة سرت، التي يتمركز فيها مسلحو “الدولة” منذ 2015، مستغلين حالة الفوضى الأمنية والسياسية التي تعانيها البلاد منذ سنوات.

ومع حلول أوائل سبتمبر/أيلول الماضي، تمكنت هذه القوات من استعادة معظم مناطق وأحياء سرت، بينما انسحب مسلحو التنظيم إلى مساحة محدودة للغاية، في منطقة الجيزة البحرية.