أبو الغيط يزور فلسطين لأول مرة منذ توليه أمانة الجامعة العربية

القاهرة - الأناضول – قال مصدر دبلوماسي، الثلاثاء، إن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، سيتوجه إلى رام الله خلال الساعات المقبلة (دون تحديد)، في أول زيارة له منذ توليه أمانة الجامعة في يوليو/تموز الماضي.

وأضاف المصدر، مفضلاً عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول للحديث للإعلام، إن “الزيارة (لم يحدد مدتها) تأتي في إطار الزيارات التي يقوم بها الأمين العام للدول الأعضاء بالجامعة العربية”.

وأشار إلى أن الأمين العام للجامعة العربية كان قد التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سبتمبر/أيلول الماضي، وحينها وجه أبو مازن له الدعوة لزيارة رام الله.

ونفى المصدر وجود خلافات بين القيادة الفلسطينية والجامعة العربية، مؤكداً أن ما تردد بشأن أن الأمين العام للجامعة العربية كان سيستقبل وفداً فلسطينياً موالياً للقيادي الفلسطيني محمد دحلان كان عارياً تماماً من الصحة.

وأشار إلى أن الأمين العام للجامعة العربية منذ توليه مهام منصبه أعلن أنه سيقوم بزيارة كل الدول العربية الأعضاء بالجامعة.

وشدد المصدر على أن فلسطين تظل لها أولوية خاصة باعتبار أن التزام الجامعة العربية وأمينها العام بالقضية المركزية للعرب من أهم الملفات والقضايا على جدول الأمين العام.

ومنذ توليه منصبه في أول يوليو/تموز الماضي، قام الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بزيارة كل من السودان والبحرين والكويت والأردن.