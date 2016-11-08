يونكر يحذر إردوغان فيما يتعلق بإعفاء الأتراك من تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي

بروكسل - رويترز – وجه جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، تحذيراً شخصياً للرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء من أنه سيكون مسؤولاً إذا فشلت أنقرة في الوفاء بمعايير الاتحاد الأوروبي اللازمة لإعفاء الأتراك من تأشيرة دخول دول التكتل.

وكان عرض الاتحاد الأوروبي تيسيير نظامه المتعلق بالتأشيرات، جزءاً من اتفاق في مارس آذار وافقت تركيا بمقتضاه على وقف تدفق اللاجئين السوريين وغيرهم من المهاجرين على دول الاتحاد الأوروبي عبر اليونان.

ولكن يونكر قالت في كلمة في بروج إنه لن يجري إلغاء التأشيرات إذا لم تلتزم تركيا بالمعايير وبينها تعديلات على قوانينها المتعلقة بالإرهاب.

وقال “كل ما تفعله السلطات التركية اليوم يدفعني إلى الاعتقاد بأنه في نهاية الأمر لا تريد تركيا أن تكون مستعدة لاحترام المعايير الأوروبية.”

وتابع أنه إذا لم يتم إعفاء الأتراك من تأشيرات دخول دول التكتل فإن إردوغان سيكون عليه أن يفسر للأتراك لماذا حدث ذلك. وأضاف “نحتاج تركيا… ولكن لا يمكننا التخلي عن مبادئنا الرئيسية.”