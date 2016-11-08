وزير الاقتصاد الفرنسي السابق ماكرون سيترشح للانتخابات الرئاسية

باريس- أ ف ب – يعتزم وزير الاقتصاد الفرنسي السابق ايمانويل ماكرون، الترشح للانتخابات الرئاسية العام المقبل حسب ما اكدت اوساطه الثلاثاء، ما يضع حداً لشكوك حول نواياه دامت لأشهر.

وقال المصدر نفسه ان ماكرون الذي استقال في آب/اغسطس من الحكومة ليتفرغ لحركته السياسية، سيعلن هذا القرار رسمياً “قبل العاشر من كانون الاول/ديسمبر”.

واختار الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند وزير المالية الحالي ميشال سابان لخلافة ماكرون، وأصبحت بذلك صلاحياته تشمل الاقتصاد الى جانب المالية.

وقالت متحدثة باسم حركة “اون مارش-الى الامام” التي اسسها ماكرون في نيسان/ابريل، ان الأخير “سيستعيد حريته لمواصلة العمل في اطار فرصة سياسية جديدة”.

وشكلت استقالته ضربة قاسية لهولاند وعززت الشكوك حول وضع معسكر اليسار استعداداً للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2017.