صحافية تتلو رسالة هاجمها فيها نتانياهو على الهواء

القدس - أ ف ب – أثارت صحافية اسرائيلية ضجة الثلاثاء، عندما قرأت على الهواء وطيلة ست دقائق رسالة هاجمها فيها رئيس الوزراء الاسرائيلي بعد تقرير أجرته حول مكتبه.

وكانت ايلانا ديان، وهي صحافية شهيرة تقدم برنامجاً على القناة التلفزيونية الثانية الخاصة، اعدت تحقيقاً صحافياً حول طريقة العمل داخل مكتب نتانياهو. وقام فريق العمل الخاص بها بإرسال 32 سؤالاً الى مكتب نتانياهو وتلقى بدلاً من ذلك رسالة طويلة، بحسب ما قالت ديان صباح الثلاثاء لإذاعة الجيش الاسرائيلي.

وقال مكتب نتانياهو في الرسالة “سيكون من المثير للاهتمام رؤية ان كانت ايلانا ديان التي تقدم نفسها كمدافعة عن حرية التعبير، ستقوم بنشر ردنا كاملاً دون رقابة”.

وأثار قيام ديان بقراءة الرسالة بأكملها ضجة كبيرة في الدولة العبرية، حيث احتل الخبر العنوان الرئيسي الثاني في وسائل الاعلام الاسرائيلية بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية.

والبيان الصادر عن مكتب نتانياهو مليء بالهجمات المهنية والشخصية ضد ديان، ووصفها ب “يسارية متطرفة لا تملك اي ذرة من النزاهة المدنية”، واتهمها بشن حملة “لإسقاط حكومة اليمين”.

وقالت الصحافية ديان “قررنا نشر الرسالة بكاملها لأنها تبرز كل ما اورده التقرير حول طريقة عمل مكتب رئيس الوزراء”.

وورد في التقرير ان نائباً لرئيس جهاز الاستخبارات الاسرائيلي (الموساد)، لم يحصل على ترقية لرئاسة الموساد والعمليات الخاصة لانه رفض اعلان “ولائه الشخصي” لنتانياهو.

وفي شهادة أدلى بها عوزي اراد، مستشار الامن القومي الاسرائيلي السابق في التقرير، قال انه تم الغاء رحلة كان من المفترض ان يقوم بها نتانياهو الى المانيا بسرعة بعد طلب من زوجته سارة. ووصل نتانياهو ايضاً دون تحضير الى لقاء مع الرئيس الاميركي باراك اوباما في البيت الابيض لأنه اضطر الى الحديث مع زوجته طوال مدة الرحلة.

ولم يعلق مسؤولون من حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتانياهو الثلاثاء.

من جهته، كتب رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود باراك الذي كان زعيماً سابقاً لحزب العمل في تغريدة على موقع تويتر ان نتانياهو “فقد عقله تماماً”.

بينما كتبت صحيفة يديعوت احرونوت التي تتبع تياراً معادياً لنتانياهو، ان ديان انضمت الى “لائحة طويلة من الصحافيين الذين تجرأوا على القيام بعملهم واصبحوا اعداء لاسرائيل” بنظر رئيس الوزراء.