في ختام زيارته لبيروت.. ظريف يتمنى تشكيل الحكومة اللبنانية سريعا

لبنان – الاناضول – تابع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف لقاءاته مع السياسيين اللبنانيين في اليوم الثاني والأخير من زيارته بيروت، حيث التقى كلا من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والسابق تمام سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

واستهل ظريف يومه الثلاثاء بلقاء سلام في منزله ببيروت، حيث تمنى بعد اللقاء تشكيل الحكومة سريعاً، قبل ان ينتقل الى منزل الحريري للقائه .

وقال ظريف بعد لقاء الحريري “الاخطار الصهيونية والتكفيرية تهددنا جميعاً ونحن مستعدون للعمل مع الشعب اللبناني بجميع اطيافه لمواجهة هذه الاخطار”.

ومن عين التينة، في بيروت، مقر رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمل ظريف بولادة الحكومة الجديدة “عبر تلاقي وتعاون نتمنى ان نشهده في المنطقة ككل”.

وكان الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله، التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الذي وصل بيروت عصر أمس الاثنين.

وعقد الوفد الايراني، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً اقتصادياً، تحت عنوان “الفرص الاقتصادية الإيرانية اللبنانية” بحضور وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الاعمال الان حكيم.

حكيم دعا في مؤتمر صحافي خلال افتتاح المؤتمر حكيم الى “إنشاء مجلس أعمال لبناني إيراني يكون قاعدة للتواصل وتفعيل العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين”. والاستفادة من قرار رفع العقوبات على اللبنانيين.

ووصل ظريف إلى بيروت، يوم امس الاثنين، في زيارة تستمر ليومين، على متن طائرة خاصة، يرافقه وفد موسع اقتصادي وسياسي يضم حوالي 45 شخصية.

وتأتي الزيارة لتقديم تهنئة بلاده للرئيس اللبناني العماد ميشال عون بمناسبة توليه مهام منصبه.