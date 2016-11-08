منظمة “مراسلون بلا حدود” تمنح صحافياً سورياً جائزة أفضل صحافي هذا العام

برلين - د ب أ – منحت منظمة مراسلون بلا حدود الصحافي السوري هادي عبد الله، جائزة “أفضل صحافي لعام 2016″.

وذكرت المنظمة في موقعها باللغة الألمانية الثلاثاء، أن عبد الله (29 عاماً) أتاح رؤى مهمة بالنسبة للاحتياجات اليومية للشعب السوري من خلال تقاريره الإخبارية الشجاعة.

وأضافت أنه جرؤ بصفته صحافياً حراً على الدخول إلى مناطق بسوريا كان يتجنبها أغلب زملائه الصحافيين من أجل الإنصات لممثلي المجتمع المدني.

وذهبت جائزة “الوسيط الصحافي للعام” من منظمة مراسلون بلا حدود إلى الموقع الصيني “64 تيان وانج”.

وبحسب المنظمة، تصنف الحكومة هذا الموقع على أنه “هدام للفكر”، وأرجعت المنظمة سبب اختيارها للموقع إلى أن المحررين العاملين يتحملون بها مخاطر شخصية من أجل إتاحة الوصول إلى معلومات من مصادر مستقلة بالصين.

ومنحت المنظمة جائزة “الصحافي المواطن للعام” للثنائي الصيني “لو يو يي” و”لي تينجوي” اللذان قاما بتوثيق إضرابات ومظاهرات.

وأشارت المنظمة إلى أنهما محتجزان منذ منتصف شهر حزيران/يونيو الماضي بتهمة “الإخلال بالنظام العام”.

ومن المقرر تسليم الجوائز مساء الثلاثاء في مدينة ستراسبورج.