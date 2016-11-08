إسرائيل تقول إنها أحبطت الطلب الفلسطيني بالانضمام إلى الإنتربول

القدس - الأناضول - قالت إسرائيل إنها أحبطت المسعى الفلسطيني، للانضمام إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية، “الإنتربول”.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تصريح مكتوب:” رفضت الجمعية العامة للانتربول مناقشة والتصويت على الرغبة الفلسطينية بالانضمام إلى المنظمة كدولة عضو”.

وأضافت:” مرة أخرى يحاول الفلسطينيون تسييس منظمة مهنية دولية “.

ولفتت إلى أن 62 دولة صوتت ضد وضع الطلب الفلسطيني على جدول الأعمال، خلال مؤتمر الإنتربول في مدينة بالي الإندونيسية.

واعتبر أوفير جندلمان، المتحدث بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي، الخطوة بأنها “إنجاز دبلوماسي دولي كبير لإسرائيل”.

وقال جندلمان في تصريح صحافي:” تم إحباط المحاولة الفلسطينية للانضمام إلى الإنتربول، هذا الإنجاز يعكس تعزيز مكانة إسرائيل الدولية”.

ولم تصدر السلطة الفلسطينية تعقيباً فورياً على ما أورده الخارجية الإسرائيلية.