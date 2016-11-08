هيلاري كلينتون أدلت بصوتها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

واشنطن- أ ف ب- أدلت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بصوتها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الثلاثاء حوالى الساعة 13,00 ت غ في مدرسة ابتدائية قرب منزلها في تشاباكوا في ولاية نيويورك.

وصوتت كلينتون التي انتظرها لأكثر من ساعة حشد متحمس يضم حوالى 150 شخصا، برفقة زوجها الرئيس الاسبق بيل كلينتون. وقالت عند خروجها من مكتب التصويت “انا مسرورة جدا” وصافحت الحاضرين وتبادلت معهم الحديث. واضافت “يعول الكثير من الاشخاص على نتائج هذه الانتخابات ومعناها لبلادنا ولن اوفر جهدا في حال حالفني الحظ وفزت اليوم”.

وردا على سؤال صحافي عما اذا كانت متوترة قالت “اشعر بالسعادة فقط. كل اصدقائي وجيراني… هذا يجعلني اشعر بالفرح”.

وبدأ الناخبون الأمريكيون يتوافدون منذ ساعات الصباح الاولى إلى مكاتب اقتراع في الولايات الاولى التي ستنتخب بعد حملة طويلة للوصول إلى البيت الابيض.

وصوت المرشح لمنصب نائب الرئيس مع كلينتون، تيم كاين منذ الصباح الباكر في دار للعجزة في معقله في ريتشموند بولاية فرجينيا.

ادلى كاين بصوته برفقة زوجته آن هولتون وقامت رئيسة جمعية السكان وهي سيدة مسنة في ال99 بوضع ملصق “لقد صوتت” على صدر كاين.

يضع هذا الملصق الذي يحمل الوان العلم الأمريكي عشرات ملايين الناخبين الذين أدلوا باصواتهم.

كما أدلى نائب الرئيس جو بايدن بصوته صباحا.

واعتبارا من الساعة 6,00 بالتوقيت المحلي (11,00 ت غ) توجه الناخبون للادلاء باصواتهم في تسع ولايات على الساحل الشرقي للولايات المتحدة هي كونيتيكت وانديانا وكنتاكي وماين ونيوهامشير ونيوجيرسي وولاية نيويوك وفيرمونت وفرجينيا.

وفي كليفتون في فيرجينيا انتظر الناخبون في طوابير طويلة في طقس بارد اعتبارا من الساعة 5,30 للاقتراع قبل التوجه إلى عملهم.

وقال خوسيه ماريا موليدا (63 عاما) الذي نال الجنسية الأمريكية العام الماضي “اني مسرور لا يمكنني أن اصدق انه يمكنني التصويت”. وهذه المنطقة تعتبر معقلا للجمهوريين وتقع قرب العاصمة واشنطن معقل الديمقراطيين.

وفيرجينيا احدى الولايات الحاسمة للاقتراع وكانت تميل للجمهوريين لكنها انتقلت إلى المعسكر الديمقراطي في 2008 و2012 مع انتخاب باراك اوباما لاول مرة منذ 1964.

وفي الساعة 7,00 (12,00 ت غ) فتحت مكاتب الاقتراع في عدة ولايات منها ولاية فلوريدا المصيرية للاقتراع.

وقالت الاسبانية ليونور بيريز (74 عاما) في حي هيالي في ميامي حيث الغالبية الكوبية “صوتت لهيلاري لان البلاد بحاجة الى امرأة شجاعة. ترامب؟ هذا العجوز مجنون”.

ويصوت الأمريكيون ايضا لتجديد مقاعد في الكونغرس وفي عدة عمليات استفتاء محلية.