مصدر عشائري: المقبرة الجماعية المكتشفة جنوب الموصل تعود لمنتفضين ضد تنظيم الدولة

نينوى- الأناضول- كشف مصدر عشائري، أن المقبرة الجماعية التي عثر عليها الإثنين في ناحية حمام العليل جنوب الموصل تعود لسكان قرية كانوا قد انتفضوا على تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الإرهابي، ومن بين الضحايا نساء وأطفال.

وقال الشيخ عبد الله الجبوري، أحد شيوخ عشيرة الجبور من سكان جنوب الموصل، للأناضول: “المقبرة الجماعية التي عثر عليها في الغابات المحيطة بكلية الزراعة بناحية حمام العليل أمس تعود لضحايا سكان قرية الحود التابعة لناحية القيارة، جنوب الموصل”.

وأضاف الجبوري، بأن “سكان قرية الحود كانوا قد انتفضوا على تنظيم داعش داخل القرية تزامنًا مع هجوم شنته القوات العراقية لاستعادة قريتهم مع بداية انطلاق العمليات العسكرية الأخيرة لتحرير الموصل”.

وأوضح أن “من بين الضحايا نساء وأطفال، وأن سكان حمام العليل سمعوا صراخ الضحايا ليلة إعدامهم بسيوف للتنظيم”، على حد قوله.

ولم يتسنّ التأكد مما ذكره المصدر من مصدر مستقل.

وأعلنت القوات العراقية الإثنين العثور على مقبرة جماعية تضم 100 جثة مقطوعة الرأس في الغابات المحيطة بكلية الزراعة بناحية حمام العليل جنوب الموصل.

وكانت القوات العراقية أعلنت سيطرتها على حمام العليل (20 كم جنوب الموصل)، الأحد الماضي، بعد عمليات عسكرية شنت على مركز الناحية لاستعادتها من سيطرة داعش.

وفي 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انطلقت معركة استعادة الموصل، بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

واستعادت القوات المشاركة في العملية خلال الأيام الماضية، عشرات القرى والبلدات في محيط المدينة من قبضة التنظيم الإرهابي، كما تمكنت من دخول الموصل من الناحية الشرقية، ووصلت إلى مشارفها الشمالية، كما سيطرت قوات البيشمركة على مدينة بعشيقة (20 كلم شمال شرق الموصل).