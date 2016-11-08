أمريكا تستعد لأمسية انتخابية قد تطول لمعرفة هوية الرئيس المقبل

واشنطن- أ ف ب- تستعد أمريكا الثلاثاء لأمسية انتخابية استثنائية يمكن أن تطول قبل معرفة هوية الرئيس الخامس والاربعين للولايات المتحدة: هيلاري كلينتون أو دونالد ترامب.

- 270 الرقم السحري

الناخبون لا يصوتون الثلاثاء في انتخابات رئاسية فقط على كل الاراضي وانما في 51 عملية اقتراع مصغرة في كل ولاية أمريكية وفي العاصمة الفدرالية واشنطن. وسيتم عرضها الواحدة تلو الاخرى على الشاشة. هناك قرابة 12 ولاية رئيسية يمكن أن تغير معسكرها من جهة الى اخرى، وتظهر تدريجيا على الخارطة الانتخابية التفاعلية للبلاد والملونة بالاحمر للجمهوريين والازرق للديمقراطيين.

وهذه الخارطة التفاعلية تعتمدها بشكل ثابت كل أربع سنوات محطات التلفزة التي تبث الاخبار على مدار الساعة ووسائل الاعلام التقليدية على الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي لانها تعطي صورة واضحة ساعة بعد ساعة طوال هذه الأمسية الانتخابية الطويلة عن ميزان القوى الجمهوري-الديمقراطي.

صوت ملايين الأمريكيين في الاقتراع المبكر. ويجري التصويت بالاقتراع غير المباشر لان المواطنين يختارون كبار الناخبين الذين سيختارون بدورهم في منتصف كانون الاول/ ديسمبر هيلاري كلينتون أو دونالد ترامب. وعددهم 538 ناخبا بالاجمال، ويتفاوت عددهم بحسب تعداد سكان الولاية.

ويلعب الرقم “270″ دورا سحريا لانه يمثل الحد الادنى من اصوات كبار الناخبين التي يتعين الحصول عليها للوصول إلى البيت الابيض، اي الغالبية المطلقة من 538 ناخبا كبيرا. وفي 48 ولاية تجري الانتخابات بالغالبية من دورة واحدة ما يعني أن المرشح الذي يتقدم على منافسه يفوز بكل اصوات كبار ناخبي الولاية.

- أمسية مفاجآت

يختار الاميركيون رئيسهم ونائبه عبر التصويت على امتداد شاسع يتضمن اربع مناطق زمنية. وستغلق اولى مكاتب الاقتراع على الساحل الشرقي عند منتصف الليل بتوقيت غرينيتش وآخرها في الاسكا عند الساعة 6,00 ت غ الاربعاء.

وبالتالي فان الاحتفالات تبدأ عند الساعة 19,00 الثلاثاء (منتصف الليل غرينيتش الاربعاء) حين تغلق كل مكاتب الاقتراع في جورجيا وكارولاينا الجنوبية وفرجينيا وفيرمونت وكذلك في انديانا وكنتاكي.

ويمكن أن تأتي أولى المفاجآت من جورجيا اذا خسر دونالد ترامب هذه الولاية الجنوبية التي تصوت عادة للجمهوريين، وفرجينيا اذا افلتت هذه الولاية التي فاز بها الرئيس باراك اوباما من أيدي هيلاري كلينتون.

وبعد نصف ساعة فقط عند الساعة 00,30 ت غ، يمكن ان تأتي الصدمة من ولايات اساسية مثل اوهايو وكارولاينا الشمالية اللتين تضمان عددا كبيرا من كبار الناخبين: 18 و15 على التوالي اذا غيرتا معسكرهما، فالاولى تصوت تاريخيا للديمقراطيين والثانية للجمهوريين.

وبين الساعة 1,00 ت غ و2،00 ت غ، تصبح الوان حوالى 30 ولاية او عشرات كبار الناخبين، بالاحمر او بالازرق على الخارطة الانتخابية.

لكن يجب ترقب الوضع في ولاية فلوريدا الحاسمة وناخبيها الكبار ال29، والتي فاز بها اوباما بفارق ضئيل جدا في 2012 في ختام اربعة ايام من اعادة فرز البطاقات. وهذه الولاية الجنوبية حبست انفاس العالم في العام 2000 حتى حسمت الاصوات لصالح جورج بوش على حاسب آل غور.

كما يجب مراقبة نيوهامشير الصغيرة، الولاية الريفية ذات الذهنية المستقلة والتي تصوت عادة للديموقراطيين لكن المنافسة فيها هذه السنة شديدة جدا، وكذلك بنسلفانيا المعقل الصناعي الذي يميل إلى الديمقراطيين ويعد 20 من كبار الناخبين.

وعند الساعة 2,00 ت غ الاربعاء، يمكن ان تميل اريزونا وتكساس، الولايتان المحافظتان الواقعتان على حدود المكسيك إلى كلينتون. وعلى العكس فان كولورادو وميشيغن وويسكونسين، معاقل الديمقراطيين مع اجمالي 35 من كبار الناخبين يمكن ان تصوت لصالح ترامب.

- كلينتون أو ترامب في نهاية الليلة؟

محطات التلفزة التي تعطي النتائج ولاية بعد ولاية بحسب نظام متطور للفرز الجزئي، واستطلاعات الرأي عند خروج الناخبين من مكاتب الاقتراع التي تعطي تقديراتها الخاصة، لا تنتظر عادة اصوات كبار الناخبين ال55 لولاية كاليفورنيا (4,00 ت غ) المحسومة للديموقراطيين لكي تبث النبأ العاجل وتعلن اسم الرئيس المقبل.

وهذه السنة، نظرا لتقارب نتائج استطلاعات الرأي في الايام الماضية فان امسية الولايات المتحدة – ليل اوروبا- يمكن ان تكون طويلة جدا وخصوصا في حال لم تكن النتيجة واضحة في فلوريدا.