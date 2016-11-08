مسؤول عسكري سعودي: المتمردين اليمنيين احتجزوا 34 سفينة مساعدات في ستة أشهر

الرياض- أ ف ب- قال اللواء السعودي أحمد العسيري الثلاثاء إن المتمردين الحوثيين وحلفاءهم استولوا خلال فترة تمتد على نحو ستة اشهر، على 34 سفينة محملة بالمساعدة الانسانية في الوقت الذي يعاني فيه السكان ويلات الحرب.

واضاف العسيري المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن ان المسلحين المتمردين استولوا على 34 سفينة تنقل مساعدة انسانية وذلك منذ أكثر من 186 يوما.

واضاف في بيان “لم يعد هناك طواقم انسانية للامم المتحدة في ميناء الحديدة (غرب)، آخر ميناء تحت سيطرة الحوثيين، يمكنه المراقبة والاشراف على توزيع هذه المساعدة والتجهيزات الطبية”.

واضاف ان “المساعدة الانسانية تعطلت في ميناء الحديدة لحوالي سبعة اشهر” من الحوثيين وحلفائهم انصار الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح “حارمين السكان من هذه المساعدة الانسانية الاساسية”.

وتسببت الحرب في اليمن التي اوقعت أكثر من سبعة آلاف قتيل منذ تدخل التحالف الذي تقوده الرياض في آذار/ مارس 2015، في أزمة انسانية حادة.

وتؤكد السلطات الصحية أن محافظة الحديدة التي يسيطر عليها المتمردون تعاني “وضعا كارثيا بسبب الجوع″ خصوصا.