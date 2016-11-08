الأمير هاري ينتقد “موجة الإساءات والمضايقات” لصديقته الأمريكية

لندن- د ب أ- انتقد الأمير هاري الثلاثاء “موجة الإساءات والمضايقات” التي تتعرض لها صديقته الأمريكية الممثلة ميجان ماركل (35 عاما)، فيما يعد أول تأكيد رسمي على علاقتهما.

وقال مكتب الأمير هاري إنه قلق بشأن التغطية التي تشمل “تلويث السمعة على الصفحة الأولى لصحيفة بريطانية والتعليقات العنصرية والتحيز على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وجاء في البيان الرسمي أن الأمير هاري (32 عاما) “قلق بشأن سلامة ماركل، ويشعر بخيبة أمله لعدم تمكنه من حمايتها”.

وأضاف البيان “إنه أمر خطأ أن تتعرض ماركل بعد علاقتها بالأمير لبضعة أشهر لمثل هذه العاصفة ، مشيرا إلى أن “الأسبوع الماضي شهد تجاوز الحدود”.

وكانت ماركل قد وصفت نفسها بأنها تنتمي إلى عرقين مختلفين، وقد كتبت على شبكة التواصل الاجتماعي بشأن العنصرية التي تعرضت لها والدتها الأمريكية من أصل إفريقي.

وقالت ماركل لمجلة “ايل” في العام الماضي إنها تشعر بـ”الفخر لكونها امرأة قوية واثقة مختلطة العرق”.

وتابعت ماركل أنها كثيرا ما تقول للناس “والدي قوقازي وأمي من أصل إفريقي، أنا نصف أسود ونصف أبيض”.

وقد نشرت وسائل الاعلام البريطانية عشرات القصص عن ماركل منذ أن بدأت الشائعات تتداول في اوائل تشرين ثان/نوفمبر حول حقيقة أنها صديقة الامير هاري.

وكان الأمير هاري قد اشتكى سابقا من التدخل “المستمر” في حياته الخاصة، وطالب بمنحه مزيد من الخصوصية.