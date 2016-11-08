وول ستريت في حالة ترقب قبل نتائج الانتخابات الامريكية





نيويورك ـ أ ف ب: بدأت بورصة نيويورك تعاملاتها الثلاثاء على تراجع لان الحذر كان سيد الموقف في وقت يصوت فيه الامريكيون لاختيار رئيسهم المقبل بين الديموقراطية هيلاري كلينتون والجمهوري دونالد ترامب، وانخفض مؤشر داو جونز 0,14% وناسداك 0,23%.

وقرابة الساعة 14,40 ت غ تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 25,13 نقطة الى 18234,47 نقطة وناسداك الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا 12 الف نقطة الى 5154.17 نقطة.

اما مؤشر “ستاندرد اند بورز 500″ فتراجع 0,24% الى 2126.50 نقطة.

والاثنين تحسنت بورصة نيويورك بعد توقعات اظهرت تقدم كلينتون لان المستثمرين يفضلون المرشحة الديموقراطية وارتفع داو جونز 2,08% الى 18259.60 نقطة وناسداك 2,37% الى 5116,17 نقطة.

ووول ستريت في حالة ترقب تماما “كالاسواق العالمية الحذرة فيما يتوجه الاميركيون الى مراكز الاقتراع لاختيار رئيسهم المقبل” كما قال خبراء في مؤسسة “تشارلز شواب” مذكرين بان انتخابات تشريعية للكونغرس الاميركي تجري ايضا الثلاثاء.

وبعد حملة غير مسبوقة بسبب شخصية ترامب الغريبة، المرشح الذي يفتقر الى الخبرة السياسية، اظهرت آخر استطلاعات الرأي تقدما طفيفا لكلينتون لكن المستثمرين رفضوا المجازفة.

وقال باتريك اوهاري من “بريفينغ”، “لن نعرف النتائج قبل ساعة متأخرة من الليل. لكننا نعرف سلفا لمن تصوت البورصة”.

بمعنى آخر يفضل المستثمرون الى حد كبير الاستقرار الذي تأتي به كلينتون كما اظهرت قفزة وول ستريت الاثنين بعد ان اعلن الاف بي آي عدم ملاحقة المرشحة الديموقراطية في اطار قضية استخدام بريد الكتروني خاص عندما كانت وزيرة للخارجية. لكنهم يفضلون غالبية جمهورية في الكونغرس تفاديا لبرنامج قوانين صارم يفرضه الديموقراطيون.

وقال خبراء في مؤسسة “ميرابو سيكيوريتيز″ ان “حجم التعاملات في البورصة سيكون ضعيفا جدا اليوم”.