وفاة ممثلين هندييْن خلال مشهد “أكشن”

نيودلهي ـ لقي ممثلان هنديان مصرعهما خلال قيامهما بتنفيذ مشهد “أكشن” في فيلم سينمائي الأحد الماضي.

ونشرت صحيفة “ميرور” البريطانية فيديو صادم لقيام الممثلين أنيل كومار وراجاف عدي بالقفز في الماء من طائرة هليكوبتر تحلق على ارتفاع منخفض، لكن لسوء حظهما لم يظهر أي منهما على سطح الماء مرة أخرى وتم اعتبارهما في عداد الموتى.

وذكرت الصحيفة أن ممثلا آخر، يدعى دنيا فيجاي وهو بطل الفيلم، قفز هو الآخر في المياه برفقتهما، لكنه تمكن من النجاة والخروح من المياه على قيد الحياة، فيما أفادت تقارير إخبارية بأن قارب النجاة فشل في إنقاذ الممثلين الآخرين من الماء في الوقت المناسب.