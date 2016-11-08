ترامب يدلي بصوته ويعد بجمع البلاد تحت شعار “امريكا اولا”

نيويورك ـ “القدس العربي”: ادلى المرشح الجمهوري للبيت الابيض دونالد ترامب بصوته بعيد الساعة 11,00 (16,00 ت غ) الثلاثاء في مركز تصويت في مانهاتن، حيث استقبل بالهتافات والتصفيق.

ووصل ترامب في سيارة ليموزين برفقة زوجته ميلانيا مرتديا بزة داكنة وربطة عنق زرقاء، وصافح بعض الاشخاص وابتاع قطعة حلوى قبل ان يدلي بصوته.

وردا على سؤال بشأن ما يعرفه حول النتائج المبكرة للانتخابات، قال ترامب: “الأمور كلها جيدة للغاية“.

وكان ترامب اختتم آخر مهرجان له للانتخابات الرئاسية واعدا بجمع البلاد داخل حدود آمنة تحت شعار “امريكا اولا“.

وقال ترامب للصحافيين “تصوروا ماذا يمكن ان ينجز بلدنا اذا بدأنا نعمل معا كشعب واحد، له رب واحد ويحيي علما امريكيا واحدا“.