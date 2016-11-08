محكمة فرنسيّة تجدد اعتقال سعد لمجرد

باريس ـ رفضت محكمة الاستئناف بباريس طلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به دفاع الفنان سعد المجرد، المتهم بمحاولة اغتصاب فتاة فرنسية.

ودامت الجلسة ثلاث ساعات ونصف، قبل أن تحيلها القاضية على المداولة، وتصدر قراراً ببقاء لمجرد رهن الاعتقال.

وكانت محكمة الاستئناف، قررت الاثنين، رفض طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع لمجرد المكون من محامي القصر إريك دوبون موريتي، والفرنسي وجون جاك فيديدا، والمغربي إبراهيم الراشدي.

ووفق مصدر فقد قررت محكمة الاستئناف إحالة ملف لمجرد الذي لم يحضر الى الجلسة، للتحقيق في الدفعات التي تقدم بها محاميه، في انتظار المواجهة بينه وبين الفتاة التي اتهمته.

وقدم دفاع المغني سعد لمجرد، مساء الاثنين، ملتمسا لدى محكمة الاستئناف، بباريس من أجل الإسراع بتحديد جلسة المواجهة بين لمجرد والفتاة التي تتهمه بمحاولة اغتصابها.

كما نفى المقربون من الفنان الأخبار التي نشرت عن حالته الصحية، مؤكدين انه بخير، عكس ما يتم الترويج له، باستثناء معنوياته، التي تراجعت، وهذا أمر عاد بحكم مدة سجنه.